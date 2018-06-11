بيت المسرح يستقبل الجمهور بـ10 عروض في عيد الفطر

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن مسارح البيت الفني تستقبل الجمهور ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك بـ١٠ عروض مسرحية لتقدم وجبة مسرحية متنوعة لجمهور المسرح، معبرا عن سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح خلال شهر رمضان الكريم.



ومن المقرر أن تستمر فرقة المسرح الحديث في تقديم عرض "أمر تكليف" وهو ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف ببطولات الجيش المصري، العرض عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة كريم الحسينى، عزة لبيب، جهاد أبو العينين، وإخراج باسم قناوي، وذلك على مسرح السلام بالقصر العيني.



بينما على مسرح ميامي بوسط البلد يستأنف المسرح الكوميدي تقديم عرض "كوميديا البؤساء"، العرض عن نص "البؤساء "للكاتب الفرنسي الشهير فيكتور هوجو، من تأليف وإخراج مروة رضوان، بطولة بطولة رنا سماحة، محمود عزت، رامى الطمبارى، محمد عبده، وذلك ابتداء من ثاني أيام العيد، وتقدم فرقة الشباب على مسرح ملك من جديد عرض "يوم معتدل جدا" تأليف سامح عثمان وسامح بسيوني، فكرة وإخراج سامح بسيونى، بطولة كمال عطية ومجموعة من الوجوه الشابة الجديدة، وذلك ابتداء من ثالث أيام العيد.



وتستقبل فرقة مسرح الطليعة عيد الفطر بثلاثة عروض حيث تبدأ بالمونودراما "أنا كارمن" تأليف وسينوغرافيا وإخراج سماء ابراهيم على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، والعرض المسرحى "السيرة الهلامية" تأليف الحسن محمد وإخراج محمد الصغير على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة، وتعرض أيضا مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية، العرض من تأليف محمود جمال بطولة ياسر صادق، علاء قوقة، تامر كرم، حمادة شوشة، ومجموعة من الشباب وإخراج تامر كرم، حيث تبدأ جميعها من ثاني أيام العيد.



وتواصل فرقة مسرح الغد تقديم العرض المسرحى "الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملى ومن إخراج عمرو حسان، بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير، ريهام أبو بكر، فتحى الجارحى، وذلك على مسرح الغد بالعجوزة، بينما تستمر فرقة مسرح "الشمس" لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في تقديم العرض المسرحي "أنتيكا"، من تأليف أيمن حافظ، بطولة أمير صلاح الدين، إيناس نور، وائل أبو السعود، ومجموعة من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة،إخراج أميرة شوقي وأيمن حافظ، هذا بالإضافة الى برنامج يومي من عروض الأفلام يقدم بالمجان، وذلك على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، ابتداء من ثاني أيام العيد.



وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس "رحلة الزمن الجميل"، من تأليف وأشعار يحيي زكريا، وفكرة وإخراج محد نور على مسرح القاهرة للعرائس، وتقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد "القطط" من بطولة ميرنا وليد، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان، تأليف صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحى، ابتداء من ثاني أيام العيد.