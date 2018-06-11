حملة للكشف وعلاج فيروس سي للعاملين بجامعة المنصورة

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة بالتعاون مع مستشفى الباطنة التخصصى ومستشفى الجامعة الرئيسى والهيئة العامة للتأمين الصحى، الحملة المركزية " جامعة خالية من فيرس سى " تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة .



تستهدف الحملة الكشف على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة خلال الفترة من 25 يونيو حتى 14 أغسطس 2018 م.



كما يتم خلال الحملة استقبال كل منتسبى جامعة المنصورة بمختلف الكليات والمراكز والوحدات لاجراء التحاليل الازمة للكشف عن فيرس سى وتقديم العلاج اللازم ومتابعة الحالات المصابة بالمجان.