القبض على عاطلين بحوزتهما 2000 قرص ترامادول بالمنيا



وبالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ عليهما والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على عاطلين بحوزتهما ٢٠٠٠ قرص مخدر للاتجار.تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد دكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائي بالمديرية بتمكن ضباط قسم شرطة المنيا من ضبط كل من سيد . ع .ح ٢٨ سنة وصابر . ع .ح ٣٠ سنة عاطل مقيمون دائرة مركز المنيا .وبحوزتهما ٢١٠٠ قرص لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالي قدرة أربعة آلاف جنيه وهاتفى محمولوبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار وان المبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائها.