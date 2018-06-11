ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

القبض على عاطلين بحوزتهما 2000 قرص ترامادول بالمنيا

الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:00 م
صورة أرشيفية - عقار
صورة أرشيفية - عقار مخدر
ايمن يونس
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على عاطلين بحوزتهما ٢٠٠٠ قرص مخدر للاتجار.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد دكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائي بالمديرية بتمكن ضباط قسم شرطة المنيا من ضبط كل من سيد . ع .ح ٢٨ سنة وصابر . ع .ح ٣٠ سنة عاطل مقيمون دائرة مركز المنيا .
وبحوزتهما ٢١٠٠ قرص لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالي قدرة أربعة آلاف جنيه وهاتفى محمول

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار وان المبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائها.

وبالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ عليهما والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: عبد الله السعيد سبب فوز الفريق بكأس مصر

شاهد..رئيس الشيشان يقود السيارة بنفسه ومحمد صلاح بجواره

إيران ترد على كوب ماء نتنياهو

أحمد حمودي يفتح النار على مهاجميه بسبب قلة المشاركة مع الأهلى

البرلمان يوافق على قانون الهيئة الوطنية للصحافة ويحيله لمجلس الدولة

محمد صلاح يعلق على كسر رقم دروجبا القياسي بالدوري الإنجليزي

مفاجأة.. محمد صلاح يهدد ليفربول بالرحيل

طارق مصطفى يوجه رسالة إلى شيكابالا

شاهد..لقطات ضاحكة تجمع بين النني و الحضري و شيكابالا بروسيا

طارق مصطفى يكشف قانونا جديدا بين المدربين والأندية في المغرب

صحيفة أمريكية تطلق على صاروخ نووي روسي أسم سلاح يوم القيامة

خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة الزمالك الجديدة بسبب أحداد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب يتدرب تحت الأمطار استعدادا لأوروجواي ..صور

كرنفالات كأس العالم يسبق انطلاق المونديال في روسيا.. فيديو وصور

دي مستورا يثمن لوزير الخارجية دور مصر في حلحلة الأزمة السورية.. صور

اتهام هيفاء وهبي بتقليد أمل بوشوشة.. صور

شاهد.. محمد صلاح يزين شوارع روسيا قبل انطلاق المونديال

فيديو

عثمان البسطويسي: لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين.. فيديو
بيومي فؤاد: أول مرة أقدم دورا تراجيديا في السينما ..فيديو
حضري ويكا بالدجاج بأسهل الطرق
ماجد المصري: عيني على دور محمود حميدة في حرب كرموز.. فيديو
شاهد.. رد محمود حجازى على خبر فسخ خطبته من ابنة شريف منير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع حل أزمة سد النهضة بعد زيارة رئيس وزراء أثيوبيا لمصر؟

هل تتوقع حل أزمة سد النهضة بعد زيارة رئيس وزراء أثيوبيا لمصر؟