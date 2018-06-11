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شومان: جامعة الأزهر تحصل على عضوية مجلس اتحاد الجامعات الأفريقية

الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:55 م
مؤتمر صحفي بجامعة
مؤتمر صحفي بجامعة الأزهر
محمد شحتة
قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، اإن هناك إنجازات كثيرة تحققت منها حصول جامعة الأزهر على عضوية مجلس الاتحاد الأفريقي للجامعات لتمثل دول شمال افريقيا.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي بجامعة الأزهر احتفالا بهذه المناسبة ، ان إنجازات الجامعة لم تكن لتتحقق بدون تضافر الجهود بين جميع فئات الجامعة من أول رئيسها وعمداء الكليات والطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تؤكد أن الجامعة تتقدم الى الامام وترسل رسالة للمهاجمين بضرورة مراجعة مواقفها خاصة وان منهم من غير المتخصصين يدلون باقوال ومقترحات لا علاقة لها بالواقع.
شومان: جامعة الأزهر تحصل على عضوية مجلس اتحاد الجامعات الأفريقية
شومان: جامعة الأزهر تحصل على عضوية مجلس اتحاد الجامعات الأفريقية
شومان: جامعة الأزهر تحصل على عضوية مجلس اتحاد الجامعات الأفريقية

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