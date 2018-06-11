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أخبار البلد

قرار جمهوري يسمح لوزير البترول بالتنقيب فى منطقة رأس فنار

الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:58 م
محمد عبد المنعم
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، نص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 32 لسنة 2018، بالترخيص لوزير البترول والمعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس فنار بخليج السويس، بعد إقراره من مجلس النواب.

وجاءت في المادة الأولي من القرار: يرخص لوزير البترول والمعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس فنار بخليج السويس، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالإستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

وفي المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

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