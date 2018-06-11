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برلمان

برلماني: دعم منتخب مصر بكأس العالم واجب وطني

الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:01 م
النائب يونس الجاحر
النائب يونس الجاحر
معتز الخصوصى
أكد اللواء يونس الجاحر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن دعم المنتخب المصري في مبارياته المرتقبة بمونديال كأس العالم بروسيا يعتبر من ضمن الواجبات الوطنية والقومية على كل المواطنين.

وأضاف الجاحر في تصريحات له اليوم، أن المنتخب المصري يحمل على عاتقه مسؤولية 100 مليون مصري ينتظرون فرحة الفوز في مباريات كأس العالم، لافتًا إلى أن لاعبي المنتخب يحظون بحب كبير من جانب الشعب المصري الذي يأمل في تحقيق الفوز في مباريات المونديال.

ودعا عضو لجنة الدفاع والأمن القومي الشعب المصري للوقوف وراء المنتخب وتشجيعه، مؤكدًا أن هناك أمالًا تعقد على فوز المنتخب في مباريات كأس العالم.

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