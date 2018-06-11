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أخبار البلد

كرنفالات كأس العالم يسبق انطلاق المونديال في روسيا.. فيديو وصور

الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:59 م
الجماهير في شوارع
الجماهير في شوارع روسيا
روسيا / سارة يسن
شهدت شوارع موسكو السياحية منافسة في التشجيع بين جماهير الفرق المشاركة في كأس العالم ، مبكرا جدا قبل حتى افتتاح البطولة.

وحرص مشجعو الفرق المختلفة وبينهم مشجعي المنتخب المصري على ارتداء تيشرتات فرقهم وترديد الأغاني الخاصة بمنتخباتهم الوطنية .

أما الجماهير اللاتينية فكان التنافس بينهم حاميا، بسبب العداوة التقليدية بين البلدين ، حيث حرص جمهور كل الأرجنتين والبرازيل على الاحتفال بالأغاني والرقص، ودارت بين الفرقتين مشاكسات تشجيعية ساخنة .

يذكر أن منتخب مصر من المقرر أن يلعب أولى مبارياته في مدينة ايكاترينبرج الجمعة١٥ يونيو .
كرنفالات كأس العالم يسبق انطلاق المونديال في روسيا.. فيديو وصور
كرنفالات كأس العالم يسبق انطلاق المونديال في روسيا.. فيديو وصور
كرنفالات كأس العالم يسبق انطلاق المونديال في روسيا.. فيديو وصور
كرنفالات كأس العالم يسبق انطلاق المونديال في روسيا.. فيديو وصور
كرنفالات كأس العالم يسبق انطلاق المونديال في روسيا.. فيديو وصور
كرنفالات كأس العالم يسبق انطلاق المونديال في روسيا.. فيديو وصور
كرنفالات كأس العالم يسبق انطلاق المونديال في روسيا.. فيديو وصور
كرنفالات كأس العالم يسبق انطلاق المونديال في روسيا.. فيديو وصور

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