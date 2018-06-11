كرنفالات كأس العالم يسبق انطلاق المونديال في روسيا.. فيديو وصور
الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:59 م
الجماهير في شوارع روسيا
شهدت شوارع موسكو السياحية منافسة في التشجيع بين جماهير الفرق المشاركة في كأس العالم ، مبكرا جدا قبل حتى افتتاح البطولة.
وحرص مشجعو الفرق المختلفة وبينهم مشجعي المنتخب المصري على ارتداء تيشرتات فرقهم وترديد الأغاني الخاصة بمنتخباتهم الوطنية .
أما الجماهير اللاتينية فكان التنافس بينهم حاميا، بسبب العداوة التقليدية بين البلدين ، حيث حرص جمهور كل الأرجنتين والبرازيل على الاحتفال بالأغاني والرقص، ودارت بين الفرقتين مشاكسات تشجيعية ساخنة .
يذكر أن منتخب مصر من المقرر أن يلعب أولى مبارياته في مدينة ايكاترينبرج الجمعة١٥ يونيو .