كرنفالات كأس العالم يسبق انطلاق المونديال في روسيا.. فيديو وصور

شهدت شوارع موسكو السياحية منافسة في التشجيع بين جماهير الفرق المشاركة في كأس العالم ، مبكرا جدا قبل حتى افتتاح البطولة.



وحرص مشجعو الفرق المختلفة وبينهم مشجعي المنتخب المصري على ارتداء تيشرتات فرقهم وترديد الأغاني الخاصة بمنتخباتهم الوطنية .



أما الجماهير اللاتينية فكان التنافس بينهم حاميا، بسبب العداوة التقليدية بين البلدين ، حيث حرص جمهور كل الأرجنتين والبرازيل على الاحتفال بالأغاني والرقص، ودارت بين الفرقتين مشاكسات تشجيعية ساخنة .



يذكر أن منتخب مصر من المقرر أن يلعب أولى مبارياته في مدينة ايكاترينبرج الجمعة١٥ يونيو .