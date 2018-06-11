منة فضالى تشجع المنتخب المصري على طريقتها الخاصة

أجرت الفنانة منة فضالي، جلسة تصوير فى حب المنتخب المصري حرصت فيها على الظهور بملابس الفريق القومي وهى تحمل كرة القدم فى لوك رياضي مميز.



جاءت جلسة التصوير لمنة بالتزامن مع سفر المنتخب إلى روسيا تمهيدا لمشاركته فى مونديال 2018، لتعبر عن تشجيعها لمصر على طريقتها الخاصة فى لوك مناسب للحدث الرياضي الأهم على الساحة، وذلك بعدسة عماد جو وكوافير شريف عابدين ومكياج وليد التركي وبتنسيق عمرو حسين.



يذكر أن فضالي تخوض السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "سلسال الدم.. الجزء الأخير" أمام الفنانة القديرة عبلة كامل ونخبة من النجوم ومن تأليف مجدى صابر وإخراج مصطفى الشال.