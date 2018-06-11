رئيس جامعة الأزهر يكشف سبب الاهتمام بالطلاب الوافدين

قال الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، أن كثيرا من كليات جامعة الأزهر حصلت على ضمان جودة التعليم والاعتماد ومنها ما تنظم مؤتمرات دولية.



وأضاف، المحرصاوي في كلمته بمؤتمر صحفي يعقد الآن بجامعة الأزهر، أن من الأساتذة والطلاب بالجامعة ما يحصل على مراكز مرموقة فمثلا أمين اتحاد أطباء العرب خريج جامعة الأزهر وطالب بكلية الصيدلة يفوز بالمركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة العرب من وسط أكثر من سبعة ملايين مشارك.



وأشار إلى أن حصول جامعة الأزهر على مقعد في مجلس إدارة الجامعات الافريقية هو مكسب لمصر بالكامل حيث تلعب جامعة الأزهر دورا قويا في جذب الاستثمارات ورأب الصدع فهي ستمثل القوي الناعمة في تعزيز دور مصر في أفريقيا.



وكشف رئيس جامعة الأزهر، عن سبب اهتمام الأزهر بالطلاب الوافدين هو محتوى رسالته العالمية فلو اهتم بالمصريين فقط لكان محليا في دوره دون وجود له في الخارج ونتيجة هذا الاهتمام تظهر في جولات شيخ الأزهر الخارجية واهتمام دول العالم به.