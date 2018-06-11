الشركة المنتجة توضح حقيقة منع عرض فيلم كارما بمصر

أصدرت الشركة المنتجة لفيلم "كارما" للفنان عمرو سعد، بيانا صحفيا، ردت من خلاله على الأخبار المنتشرة حول منع عرض الفيلم قبل 24 ساعة من موعد العرض الخاص له، المقرر غدًا الثلاثاء.



وكتبت الشركة المنتجة، عبر الصفجة الرسمية للفيلم على فيسبوك: "وصلنا الان قرار منع فيلم كارما للمخرج خالد يوسف من العرض رغم حصولنا علي تصريح بعرضه بلا اي حذف منذ اكثر من شهرين".



وتابعت الشركة في البيان: نعلن ان صفحة وحملة الفيلم مستمرة لعرضة بالبلاد العربية بعيد الفطر وعرضه بأمريكا واوروبا وكندا الشهر القادم".



وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي اجتماعي حيث يناقش الفيلم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وذلك من خلال قصة شاب مسلم يتعلق بحب فتاة مسيحية ويتزوج منها؛ بالرغم من اعتراض الجميع على تلك الزيجة، وعلى جهة أخرى تورط أحد رجال الأعمال في قضية فساد كبيرة بالدولة.



ويشارك فى بطولة الفيلم كل من عمرو سعد وغادة عبد الرازق وماجد المصرى وخالد الصاوى وتاليف واخراج خالد يوسف.