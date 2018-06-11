قرار جمهوري بالعفو عن مسجونين بمناسبة "عيد الفطر"

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1439 هجريًا.