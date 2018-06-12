المؤتمر: مباحثات السيسى وأبيي أحمد ناجحة

أشاد حزب المؤتمر بالقضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس وزراء إثيوبيا أبيى أحمد بقصر الاتحادية، مؤكدا أن هذه المباحثات كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح الدولتين وأكدت على عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة وأديس أبابا وأنها يمكن أن تساعد في تجاوز أي خلافات بين البلدين.



وأكد حزب المؤتمر فى بيان له برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب أهمية التصريحات الواضحة والحاسمة من رئيس وزراء إثيوبيا حول ملف سد النهضة وأنه لن تُضار مصر منها وانه سيتم زيادة حصة مصر المائية من مياه النيل ليتم حسم هذا الملف إضافة إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا أقسم على ذلك بالله استجابة للرئيس السيسى وحتى يطمئن الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية وهو ماحدث بالفعل لدى جموع المصريين.



واختتم حزب المؤتمر بيانه، مؤكدا أن تطابق وجهتي النظر بين القاهرة وأديس أبابا حول مختلف القضايا الأفريقية والإقليمية والدولية هو دليل على نجاح مباحثات الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا أبيى أحمد وبما يعود بالنفع على مصر وإثيوبيا قيادة وحكومة وشعبا.