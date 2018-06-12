الانتهاء من تطوير 3 ملاعب خماسية في الأقصر

وقال حفنى بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017 – 2018، تم الانتهاء من تطوير واستلام 3 ملاعب خماسية بنسبة تنفيذ 100% وتشمل ملاعب مراكز الشباب بالرزيقات بحرى بأرمنت، والجرادات والسنابلة بالطود، والمدامود بحرى بالزينية.



وأضاف مدير عام الشباب والرياضة، أن هناك 9 ملاعب خماسية تم فرش النجيلة بها وجارى رفع كفاءة الإنارة والأسوار بها، وبلغت نسبة التنفيذ 50%، وتشمل ملاعب مراكز شباب البياضية ، والبغدادى، ونجع قباح بالطود، والكلابية شرق بإسنا، والحلة بإسنا، والعضايمة بإسنا، والترعة شرق بإسنا، والبحر بالفارسية بإسنا، والضمان بالطود.



وأشار إلى أن هناك 7 ملاعب تم فرش التربة الزلطية بها وجار العمل على تطويرها، وتشمل ملاعب مراكز شباب الغريرة بإسنا، والزينية قبلى بالزينية، وأولاد الشيخ بأرمنت، ونجع العرب بإسنا، والرزيقات قبلى بأرمنت، ونجع خميس بالطود، والديمقراط بأرمنت.



وتم استكمال مبنى إدارى مركز شباب أبو سعيد شرق بإسنا، واستكمال المبنى الإدارى لنادى المساوية بإسنا.