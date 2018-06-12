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رمضانيات

تعرف على 8 أمور تحدث للإنسان بسبب الصيام في رمضان

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 06:01 ص
الصوم
الصوم
أمل فوزي
ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أخبرنا عن ثمانية أمور تحدث لمن يصوم شهر رمضان.

وأوضح «مركز الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أول ما يحدث للإنسان في رمضان، أن الصوم يربي فيه الجدية واغتنام الفرص، وثانيها أن رمضان دورة مكثفة تنتهي بالعتق من النار، وثالثًا الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، ورابعًا أنه قد هيأ الله عز وجل للصائم أسباب النجاح.

وأضاف: وخامسًا أن الله سبحانه وتعالى قد فتح للصائم أبواب الجنة، وسادسًا أنه عز وجل غلق أبواب النار، وسابعًا أنه تعالى صفد الشياطين، وثامنًا أنه جل وعلا ضاعف الحسنات، كما أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

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