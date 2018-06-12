ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

إفريكسيم بنك: دعم فني لتحسين صادرات القطن النيجيرية

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد " إفريكسيم بنك" عن تقديم دعم فني لمساعدة نيجيريا علي إعادة إحياء صادرات القطن، موضحا أنه من المقرر إجراء دراسة شاملة علي قطاع الأقطان بالدولة ودعم صادراتها مع البلدان الإفريقية.

وذكر الدكتور بينديكت أوراما، رئيس البنك في تصريحات له اليوم، أن الدراسة ستساعد علي تطوير القطاع الخاص لدعم صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة بنيجيريا، ضمن استراتيجية البنك لدعم التجارة البينية في إفريقيا.

وأضاف " أوراما" أن البنك بصدد تنظيم معرضا للتجارة بين الدول الإفريقية في مصر في الفترة من 11 حتي 17 ديسمبر المقبل، معتبرا انه ستكون فرصة عظيمة لحضور نيجيريا ذلك الحدث الهام.

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعباءة شيفون.. صور

استقالة جماعية لأعضاء لجنة السينما احتجاجا على منع عرض كارما

تعرف على ترتيب منتخب مصر ضمن المنتخبات الأغلى في مونديال روسيا

نجم الزمالك: طارق يحيى قال لي أنت بارد

نجم الزمالك يتحدث عن عبد الله السعيد ولاعب الإسماعيلي

4 شائعات زواج تهز الوسط الفني.. بوسي والفيشاوي حديث الساعة.. علاقة ياسمين صبري ومحمد إمام تثير الجدل.. وهنا شيحة تؤكد: أنا وفلوكس أصدقاء وبس

توفيق عكاشة يعلن موعد إعادة بث الفراعين.. فيديو

الهراس: إزالة مخالفات نادي الزمالك لعدم التزامه بالشروط.. فيديو

البحث عن المتورطين في قتل وتعذيب طبيب بحلوان

قرار بإصدار عملات تذكارية بمناسبة الاحتفال بأسر وأبناء الشهداء

شاهد.. جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم

طلعت يوسف: قلق على منتخب مصر.. لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعباءة شيفون.. صور

مئات المصلين يؤدون صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص.. صور

شاهد .. محمد صلاح يتألق في تدريب منتخب مصر تحت الأمطار

تعلمي تنسيق البنطلون الأحمر مع ملابسك الصيفية.. صور

إطلالة جذابة لـ روجينا في عرض فيلم حرب كرموز.. صور

فيديو

عمرو سعد يوضح حقيقة منع فيلم كارما.. فيديو
شاهد.. أحمد موسى يفضح أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية
وصلة التلفزيون الأرضي لمشاهدة المنتخب بكأس العالم لا تتعدى 30 جنيها.. فيديو
أبو عميرة: نتواصل مع الفيفا من شهرين لإذاعة مباريات المنتخب.. فيديو
شاهد.. الحلقة 26 السادسة والعشرون من الوصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تأهل منتخب مصر لدور الـ 16؟

هل تتوقع تأهل منتخب مصر لدور الـ 16؟