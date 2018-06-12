إفريكسيم بنك: دعم فني لتحسين صادرات القطن النيجيرية

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد " إفريكسيم بنك" عن تقديم دعم فني لمساعدة نيجيريا علي إعادة إحياء صادرات القطن، موضحا أنه من المقرر إجراء دراسة شاملة علي قطاع الأقطان بالدولة ودعم صادراتها مع البلدان الإفريقية.



وذكر الدكتور بينديكت أوراما، رئيس البنك في تصريحات له اليوم، أن الدراسة ستساعد علي تطوير القطاع الخاص لدعم صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة بنيجيريا، ضمن استراتيجية البنك لدعم التجارة البينية في إفريقيا.



وأضاف " أوراما" أن البنك بصدد تنظيم معرضا للتجارة بين الدول الإفريقية في مصر في الفترة من 11 حتي 17 ديسمبر المقبل، معتبرا انه ستكون فرصة عظيمة لحضور نيجيريا ذلك الحدث الهام.

