تصديري الصناعات الغذائية: فتح أسواق جديدة لتسويق التمور

أعلن أشرف السيد ،عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الفترة القادمة تشهد فتح أسواق جديدة لتسويق التمور المصرية وزيادة حجم الإنتاج عن 1.5 مليون طن سنويا والنفاذ بقوة للأسواق الأوروبية والآسيوية.



وأضاف " السيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن وزارة الصناعة والتجارة مهتمة بصورة كبيرة بقطاع التمور بعد حصول 200 مزرعة نخيل بواحة سيوة على شهادة المطابقة للإنتاج العضوى، بعد تأهيل وتدريب أكثر من 200 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة بالتعاون مع مركز البحر الأبيض المتوسط للاعتماد والتفتيش الزراعى تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وبدعم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.



وذكر " السيد" أن تلك الشهادة ستساعد اصحاب المزراع علي تسويق منتجاتهم بأسعار تنافسية و تحسين صادرات التمور لبلدان آسيا و افريقيا و أوربا، مما يوفر العملة الصعبة لخزانة الدولة.

