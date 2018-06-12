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أخبار البلد

اجازة عيد الفطر 2018 سبب وقف امتحانات الثانوية والاستئناف 19 يونيو

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:17 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن طلاب الثانوية العامة سيحصلون على اجازة لمدة 6 أيام من الامتحانات بمناسبة اجازة عيد الفطر 2018، مشيرًا إلى أن هذه الاجازة تبدأ اعتبارًا من غد الاربعاء الموافق 13 يونيو 2018 ، حتى يوم الاثنين الموافق 18 يونيو 2018.

وقال حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إنه من المقرر أن يستأنف طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بعد انتهاء اجازة عيد الفطر 2018 مباشرةً ، مشيرًا إلى أنه سيؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو 2018 الامتحان في مادتي الفيزياء (بالنسبة للشعبة العلمية )، والتاريخ (بالنسبة للشعبة الأدبية).

وأوضح أن جميع الكنترولات ومراكز توزيع الاسئلة ستكون مؤمنة تأمينًا مشددًا خلال اجازة عيد الفطر 2018 ، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع الجهات الأمنية في هذا الشأن.

وأشار حجازي إلى أنه من المقرر أن ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018 ، يوم الأحد الموافق 1 يوليو 2018 .

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