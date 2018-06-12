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رزان مغربي بعد حصول ميدو على رخصة دولية للتدريب: مبروك يا عالمي

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:39 ص
صدى البلد
نهلة الشربنى
هنأت الإعلامية رزان مغربي أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، لحصوله على الرخصة الدولية A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، معلقة: "مع العالمي ميدو مبروك شهادة رخصة تدريب الA، من UEFFa".


وكان أعلن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن التحاقه اليوم بجامعة جنوب ويلز لإعداد ماجستير في مجال تدريب كرة القدم وذلك عقب حصوله على الرخصة الدولية A.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الْيَوْمَ الحمد لله التحقت بجامعة جنوب ويلز لعمل ماسترز في علم تدريب كرة القدم المتطور بِعد حصولي على الرخصة A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، استعدادا لدخول البرو في مارس ٢٠٢٠ ان شاء الله".

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