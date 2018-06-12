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رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بتطوير المناهج وطرق التدريس

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:23 ص
صدى البلد
محمود زيدان
شدّد الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، على عمداء الكليات، بضرورة حث أعضاء هيئة التدريس على الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترولات في أسرع وقت ممكن، موجهًا تعليماته لجميع الكليات على سرعة الانتهاء من إعلان النتائج في أقصر مدة ممكنة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس عمداء الجامعة، الذي عقد برئاسته، وبحضور الدكتور علي أبو شوشة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، والدكتور حسن يونس، نواب رئيس الجامعة، وعبد الله جاد، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

أكد القمري ضرورة الاستعداد للعام الأكاديمي الجديد 2018/2019م و تطوير المناهج وطرق التدريس موجهًا بأن يصبح الطالب مشاركًا في العملية التعليمية وليس مجرد متلقيًا لها، إضافةً إلى تجهيز القاعات الدراسية والوسائل التعليمية.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ بإعداد الجداول الدراسية والتنسيق بين الكليات فيما يخص المدرجات المركزية وإعداد دورات متخصصة في طرق التدريس المتقدمة لأعضاء هيئة التدريس.‏

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