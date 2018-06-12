محافظ الإسكندرية: قبول جميع طلبات تقنين أراضي وضع اليد

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء بالاستمرار في قبول طلبات تقنين الأراضي من واضعي اليد على مستوى المحافظة، أيا كانت جهة ولايتها، تسهيلا على المواطنين مع قرب انتهاء فترة تقديم الطلبات ، لاسترداد حقوق الدولة.



وشدد "سلطان"، على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين خلال تقديم المستندات والأوراق المطلوبة ، وكذا تحصيل رسوم الفحص من المواطنين والإسراع في إنهاء الإجراءات اللازمة .



وأشار "سلطان"، إلى أن اخر موعد لتلقي طلبات التقنين من المواطنين، الخميس المقبل ١٤ يونيو في تمام الثانية ظهرا، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لعام ٢٠١٧، ويتم تلقي الطلبات بمقر ديوان عام المحافظة، وكذا جميع أحياء الإسكندرية ومركز ومدينة برج العرب من الصباح الباكر يوميا وحتى انتهاء الفترة المحددة .



وأكد سلطان أنه عقب إنتهاء المدة المحددة سيتم شن حملة مكبرة بمشاركة الجهات الأمنية والرقابية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة على التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى لم يتقدم واضعى اليد عليها بطلبات التقنين حتى التاريخ المشار إليه، وذلك حرصا على استرداد كافة أراضى الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالى الإسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسكندرية اليوم بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء.