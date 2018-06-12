لتكافؤ فرص المنافسة.. رانيا المشاط تطالب ألمانيا بمساواة مصر بغيرها فى ضرائب السياح.. نائب: لا يهم السائح بقدر جاذبية المزارات.. وبرلماني يطالب السيسي بتولى ملف القطاع السياحي

نائبة: الضرائب المفروضة على السياح ليست من اختصاص مجلس النواب

برلماني: السائح لا ينظر إلى الضرائب بقدر المزارات السياحية للدولة

نائب يطالب الرئيس بتولي ملف السياحة

طالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بدراسة مساواة مصر بباقى المقاصد السياحية المنافسة فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على السائحين الألمان المغادرين إلى هذه المقاصد والتى تحددها الحكومة الألمانية جغرافيًا، مشيرةً إلى أنه من الصعب فرض 27 يورو على السائح الألمانى إلى مصر بينما يتم فرض 7 يورو على المسافر الى دول أخرى مجاورة مما يحدث نوعًا من الصعوبة فى المنافسة.من جانبهم أكد أعضاء لجنة السياحة بالبرلمان على أن الضرائب الخارجية ليست عاعائقًا أمام السائح وأنها لا تشغله بقدر المزارات السياحية للدولة المضيفة، مؤكدين على أهمية النظر إلى القطاع السياحي بأهمبة أكبر من ذلك، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة، وطالبوا بأن يتولي النرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المف بنفسه، لعجز الآخرين عن تحقيق نتائج ملموسه فيهقالت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، إن دعوات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة بمساواة مصر بباقى المقاصد السياحية فيما يتعلق بالضرائب شيء جيد، لكنه ليس من اختصاصاتنا كدولة مصرية، لافتة إلى أنه يعتبر أمرا داخليا بين الدول ومواطنيها.وأشارت إلى أن العلاقة مع الجانب الألماني أخذت تتحسن بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، كما أنها تعتبر من أكثر الدول المصدرة للسياح إلى مصر، وهذا يجعل وزارة السياحة تهتم بالأمور الثقافية التى تسود الجانب الألماني، وتطوير القطاع السياحي، ليكون أكثر جذبًا للسياح، بدلًا من النظر إلى أمور ضرائبية لا تهمنا فى المقام الأول.وأضافت أمين سر سياحة البرلمان أننا أصبحنا نتمتع بهدوء كبير على عكس بداية العقد، وباتت مصر أكثر استقرارًا عن ذي قبل، الأمر الذى يؤكد ازدياد نسبة الساحة والعائد منها خلال المرحلة المقبلة.من جانبه، قال النائب حسنى حافظ عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن السياح لا ينظرون مطلقًا إلى القيمية الضريبية التى تفرضها دولهم عليهم عند السفر ولا تهمهم فارق الضرائب بين دولة وأخرى بقدر ما يهمهم ما تتمتع به الدولة المستضيفة، لافتًا إلى أن الاهتمام الأكبر يجب أن ينصب على تطوير هذا الصدد.وأشار إلى أن السياحة عمود أساسي يقوم عليه الاقتصاد المصري وهو ما يحتم على المسؤولين تطوير هذا القطاع وحسن معاملة السياح بدايةً من سائق التاكسي وحتى الفنادق والمطاعم، مشددًا على ضرورة توفير جو مناسب للسياح لخلق انطباع جيد عن السياحة المصرية.وأوضح أنه بدلًا من أن تشغل وزارة السياحة تفكيرها بكم الضرائب التى يدفعها السائح القادم إلى مصر يجب عليها أن تعمل على الارتقاء بالقطاع، مشيرًا إلى أن دخل السياحة السنوي كان حوالي 13 مليار جنيه والآن قل بنسبة كبيرة الأمر الذي يجعل الدولة لتكثيف جهودها لإعادة القطاع لمكانته الطبيعية خاصة وأن مصر دولة سياحية منذ القدم والسياحة تضخ أموالًا طائلة فى ميزانية الدولة.ولفت عضو سياحة البرلمان إلى أن البرلمان قام بالعديد من الاجتماعات والزيارات بهدف تنشيط القطاع وهو ما تم بالفعل إذ تم تطوير مطار الغردقة على أعلى مستوى وبرج العرب أيضًا بالإضافة إلى الترويج لرحلة العائلة المقدسة التى تمت مؤخرًا.وطالب النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بالبرلمان، بأن يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف السياحة، لما للقطاع من أهمية اقتصادية كبيرة، تستوجب جهد كبير من جانب مؤسسة الرئاسة، بسبب عجز الأجهزة الأخري عن النجاح فى هذا الملف.وعبر عن أسفه من عدم وجود خطة واضحة من جانب وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، رغم أنها فى الوزارة منذ فترة، مضيفًا بأن الإشكالية ليست فقط من جهة الوزيرة، ولكنها فى الدولة كلها، والتى لا تدعم السياحة بالشكل المطلوب.وقال عبده إن السياحة الألمانية تمثل مصدر قوى للسياح إلى مصر، وهم يمتعون بمنطاق سياحية كثيرة فى مصر، ويحرصون على إتيانها، لاسيما منطقة مرسي علم والغردقة، والتى يفضلونها كثيرًا للغطس فيها.وأضاف أن السائح لا تشغله بالضرورة القيمة الضريبية التى يدفعها، إذ أنها مبالغ بسيطة بالنسبة لهم، ولا تؤثر على النسبة السياحية القادمة إلى مصر.