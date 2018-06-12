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محافظات

محافظ الشرقية يشارك مديرية الأوقاف احتفال ليلة القدر

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:33 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
شارك اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر في مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بحضور اللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية والشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية الأوقاف بالشرقية ورئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيسي حي أول وثان وعدد من القيادات الشعبية و التنفيذية و الأمنية والمواطنين ورجال الدعوة الإسلامية .

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي أعقبها كلمة مديرية الأوقاف وألقاها الشيخ محمد محمود خاطر مدير عام الدعوة بالمديرية تحدث فيها عن فضل ليلة القدر ودعا في كلمته المواطنين الى التكاتف والتلاحم والحفاظ على وحدة الأوطان واستقراره والعمل الجاد لبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

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