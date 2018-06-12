الزعيم ونجله يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم ليلة هنا وسرور.. الخميس



فيلم "ليلة هنا وسرور" من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة خلال سباق عيد الفطر المقبل، خاصة أنه باكورة إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وأول الأعمال التى ستظهر فعليًا للنور، واستعانت الشركة بأحد مدربى الأكشن العالميين من بلغاريا، لتصوير عدد من مشاهد الحركة.



فيلم "ليلة هنا وسرور" إنتاج شركة سينرجى تامر مرسى، برئاسة المنتج أحمد بدوى، بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته وتدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى يد عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.

يحتفل الفنان عادل إمام والفنان محمد عادل امام بالعرض الخاص لفيلم " ليلة هنا وسرور" الخميس المقبل.