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محافظات

محافظ الشرقية يفتتح معرض الفنون التشكيلية لمديرية الشباب والرياضة

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:17 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
افتتح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، معرض الفنون التشكيلية لقطاع الفنانين التشكيليين بالزقازيق والتابع لمديرية الشباب والرياضة.

وتجول المحافظ داخل المعرض الذي يضم أعمالًا ورسومات ولوح تصوير زيتي وبالألوان الخشب – نحت مجسم – نحت خشب – وأشغال فنية مختلفة تبرز مهارة الفنان الذي يطلق لنفسه العنان للقيام بأجمل الأعمال الفنية والتشكيلية.

وأشاد المحافظ بالأعمال الفنية والتشكيلية المعروضة وبمستوى الفنانين والمدربين مؤكدًا أن الفن يسمو بالروح ويعدل من السلوك ويساهم في تقديم فرد نافع لوطنه.

شارك الافتتاح اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية ووائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

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