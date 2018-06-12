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محافظات

محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر.. ويكرم حفظة القرآن

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:38 ص
يوسف رجب
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، نائبا عن رئيس الجمهورية الاحتفال بليلة القدر الذي أقامته مديرية اوقاف قنا بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائى، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، واللواء أيمن السيسي سكرتير عام المحافظة، والشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية وعدد كبير من أبناء محافظة قنا.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها كلمة فضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أوضح خلالها فضائل ليلة القدر وعظمتها وفضل إحيائها بالذكر والدعاء والاستغفار ، داعيًا إلى ضرورة استثمار واغتنام تلك الليلة المباركة والاجتهاد في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم للتقرب إلى الله بالمزيد من الطاعات والأعمال الصالحة.

وفي كلمته تحدث فضيلة الشيخ جمعة عبدالظاهر مدير التوجيه بمنطقة وعظ قنا، عن مكانة ليلة القدر وعظمة هذه الليلة المباركة والاستعداد الديني والنفسي لها فهي خير من ألف شهر وحث الحاضرين على اغتنامها بالاجتهاد في العمل والذكر، مشيرًا إلى أنها سميت بذلك الاسم لأنها أنزل فيها القرآن وأصبحت ذات قدر عظيم.

قدم محافظ قنا، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري والامة العربية والإسلامية بمناسبة ليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر بالخير واليمن والبركات.

وفي نهاية الاحتفال كرم محافظ قنا 6 أطفال من حفظة القرآن الكريم بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية ضمن المسابقة التي نظمتها مديرية أوقاف قنا متمنيا لهم المزيد من التفوق.
محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر.. ويكرم حفظة القرآن
محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر.. ويكرم حفظة القرآن
محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر.. ويكرم حفظة القرآن
محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر.. ويكرم حفظة القرآن
محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر.. ويكرم حفظة القرآن
محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر.. ويكرم حفظة القرآن
محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر.. ويكرم حفظة القرآن
محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر.. ويكرم حفظة القرآن
محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر.. ويكرم حفظة القرآن
محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر.. ويكرم حفظة القرآن
محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر.. ويكرم حفظة القرآن
محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر.. ويكرم حفظة القرآن
محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر.. ويكرم حفظة القرآن

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