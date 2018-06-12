حمدي عرابي: تنظيم المرحلة الثانية للنقابات العامة علي قدر عال من الشفافية

قال حمدي عرابي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتحاد العام لعمال مصر، ان تقديم أوراق انتخابات المرحلة الثانية تجري بمزيج بين دقة التنظيم وسهولة اتخاذ الإجراءات، مضيفًا أن التقديم ياتي في 27 نقابة عامة ولكل نقابة21 عضو.



واكد، عرابي، لـ"صدي البلد" ان العملية الانتخابية تجري بشكل طيب وقدر عالي من الشفافية والنزاهة، مضيفًا أن التقديم استمر من قبل المرشحين الي اخر دقيقة.



وتابع رئيس النقابة العامة، ان هناك تعاون كبير من قبل وزارة القوي العاملة، مشيرا إلى أن محمد عيسى وكيل أول الوزارة والمسؤول عن الانتخابات العماليه لم يغفل له جفن حتي الآن ويقدم جميع التسهيلات.



واوضح، عرابي، انه لا توجد اي معوقات في المرحلة الثانية مضيفا ان الجميع يلتزم بالقانون ولايوجد خروج عن النص.



يذكر أن إجراءات انتخابات مجالس إدارات النقابات العامة، تسير وفق الجدول الانتخابي المعدل من وزارة القوى العاملة وتم فتح أبواب الترشح اليوم، في ديوان الوزارة.