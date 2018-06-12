ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

حمدي عرابي: تنظيم المرحلة الثانية للنقابات العامة علي قدر عال من الشفافية

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 05:59 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال حمدي عرابي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتحاد العام لعمال مصر، ان تقديم أوراق انتخابات المرحلة الثانية تجري بمزيج بين دقة التنظيم وسهولة اتخاذ الإجراءات، مضيفًا أن التقديم ياتي في 27 نقابة عامة ولكل نقابة21 عضو.

واكد، عرابي، لـ"صدي البلد" ان العملية الانتخابية تجري بشكل طيب وقدر عالي من الشفافية والنزاهة، مضيفًا أن التقديم استمر من قبل المرشحين الي اخر دقيقة.

وتابع رئيس النقابة العامة، ان هناك تعاون كبير من قبل وزارة القوي العاملة، مشيرا إلى أن محمد عيسى وكيل أول الوزارة والمسؤول عن الانتخابات العماليه لم يغفل له جفن حتي الآن ويقدم جميع التسهيلات.

واوضح، عرابي، انه لا توجد اي معوقات في المرحلة الثانية مضيفا ان الجميع يلتزم بالقانون ولايوجد خروج عن النص.

يذكر أن إجراءات انتخابات مجالس إدارات النقابات العامة، تسير وفق الجدول الانتخابي المعدل من وزارة القوى العاملة وتم فتح أبواب الترشح اليوم، في ديوان الوزارة.

ترشيحاتنا

شاهد.. المصريون في روسيا يؤازرون منتخب مصر

نجم الزمالك: طارق يحيى قال لي أنت بارد

بث مباشر للقمة التاريخية بين ترامب وكيم جونج أون

شاهد.. رسالة عماد متعب لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم

تعليق ناري لـ ترامب وزعيم كوريا الشمالية بعد انتهاء القمة التاريخية

تركي آل شيخ يفجر مفاجأة جديدة مع حسام البدري

حكم تناول حبوب منع الدورة الشهرية فى رمضان

كأس العالم 2018 ..الاهلي يحتفل بأحدث لاعبية المنضم للمنتخب

مدحت العدل يزف بشري لأبطال فيلم كارما

استقالة جماعية لأعضاء لجنة السينما احتجاجا على منع عرض كارما

أمطار وبرق ورعد تضيء سماء دمياط في ليلة القدر.. فيديو

وكالة الأنباء الروسية تبرز وصول منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا اللوزى تثير الجدل بـ الروب فى جمعتنا الليلة.. صور

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعباءة شيفون.. صور

مئات المصلين يؤدون صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص.. صور

شاهد .. محمد صلاح يتألق في تدريب منتخب مصر تحت الأمطار

تعلمي تنسيق البنطلون الأحمر مع ملابسك الصيفية.. صور

فيديو

قناة جروزني تتابع استعدادات منتخب مصر لـ كأس العالم.. فيديو
حضري موزة مع أرز بخارى كالمحترفين
وكالة الأنباء الروسية تبرز وصول منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم
قلب يعشق وطن .. تقرير قناة أبو ظبي سيمفونية فى حب مصر .. فيديو
مصافحة تاريخية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تأهل منتخب مصر لدور الـ 16؟

هل تتوقع تأهل منتخب مصر لدور الـ 16؟