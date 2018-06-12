محافظ الغربية يشهد نهائى دورة شهداء مصر من الجيش والشرطة





وعقب اللقاء اثنى محافظ الغربية على الروح الرياضية التى سادت المباراة مؤكدا أهمية هذه الدورات الرمضانية فى تفجير المواهب والطاقات كما حث الشباب على الاقتداء باللاعب الدولى محمد صلاح ابن الغربية الذى بدأ من الصفر حتى وصل إلى العالمية وأن وصول مصر لكأس العالم يزيدها شرفا وقدرة على المنافسة.



وفى ختام كلمته قدم المحافظ الشكر للجنة المنظمة لهذه البطولة وقام بتكريم فريق سيجر الحاصل على المركز الأول وتسلم كأس البطولة كما كرم فريق الجلاء الحاصل على المركز الثانى واللجنة المنظمة.



رافق المحافظ الاستاذ الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والمهندس أشرف هيكل رئيس حى ثان طنطا.



شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية نهائى الدورة الرمضانية الكبرى لكرة القدم، تحت شعار "دورة شهداء مصر من الجيش والشرطة "تحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والتى أقيمت بين فريقى سيجر والجلاء والتى انتهت بفوز فريق سيجر 3/2 فى ركلات الجزاء.