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حوادث

ضبط 285 بطاقة تموين وصاحب محطة وقود بدمنهور.. صور

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:19 ص
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جمالات الدمنهورى
نفذت إدارة تموين مركز دمنهور برئاسة المحاسب محمد عابدين حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمخابز لمراقبة إنتاج الخبز وضمان توصيله للمستحقين تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي.

أسفرت الحملة عن ضبط 285  بطاقة تموينية قام بتجميعها صاحب أحد المخابز واستخدامها في ضرب كميات ضخمة من الخبز المدعم وتهريبه للسوق السوداء خارج منظومة الخبز وذلك للحصول على فارق السعر.

كما تم ضبط سيارة ملاكي بحيرة تقوم ببيع الخبز البلدي المدعم خارج المنظومة وبأسعار مرتفعة وتم التحفظ على الخبز المضبوطة به وقدره 1200 رغيف وضبط صاحب محطة وقود لقيامه  بالاستيلاء على 5000  لتر سولار مدعم وتهريبها للسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقام رجال الحملة بضبط صاحبى مخبزين لعدم التزامهما بمواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك مما يؤدي لعدم إحكام الرقابة عليهما ولعدم تمكن المواطنين من الحصول على الخبز.
  
ضبط 285 بطاقة تموين وصاحب محطة وقود بدمنهور.. صور
ضبط 285 بطاقة تموين وصاحب محطة وقود بدمنهور.. صور
ضبط 285 بطاقة تموين وصاحب محطة وقود بدمنهور.. صور
ضبط 285 بطاقة تموين وصاحب محطة وقود بدمنهور.. صور
ضبط 285 بطاقة تموين وصاحب محطة وقود بدمنهور.. صور
ضبط 285 بطاقة تموين وصاحب محطة وقود بدمنهور.. صور
ضبط 285 بطاقة تموين وصاحب محطة وقود بدمنهور.. صور
ضبط 285 بطاقة تموين وصاحب محطة وقود بدمنهور.. صور
ضبط 285 بطاقة تموين وصاحب محطة وقود بدمنهور.. صور
ضبط 285 بطاقة تموين وصاحب محطة وقود بدمنهور.. صور

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