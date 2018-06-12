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محافظات

محافظ الغربية يشارك فى الاحتفال بليلة القدر .. فيديو وصور

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 05:09 ص
صدى البلد
محمد عبد الخالق
شارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية فى احتفال مديرية الأوقاف بالمحافظة بليلة القدر بمسجد سيدى أحمد البدوى بمدينة طنطا، كما شارك فيها اللواء احمد عمرو مساعد اول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء عمر حافظ رئيس هيئة الأمن القومى بوسط الدلتا واللواء وائل غريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا والعميد مهند العرضى مدير قطاع الأمن الوطنى واللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة واللواء زكريا عباس حكمدار مديرية امن الغربية والعميد عصام حميدة ممثلا عن الامن المركزى والشيخ محمود ابو حبسة وكيل وزارة أوقاف الغربية والشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالغربية والمهندس فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا ومحمد متولى رئيس حى اول طنطا.

بدأ الاحتفال بتلاوة مباركة من ايات الذكر الحكيم ثم القى فضيلة الشيخ محمد على مدير عام الدعوة باوقاف الغربية كلمة تحدث فيها عن فضل ليلة القدر المباركة التى تنزل فيها القرآن الكريم وهى ليلية العبادة فهى خير من ألف شهر لمنزلتها العظيمة عند المولى عز وجل وهى منة من الله عز وجل لأمة النبى محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الأمم السابقة.

واختتم الحفل بفاصل من الابتهالات الدينية.

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