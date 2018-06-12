بالفيديو.. مؤتمر Bethesda بمعرض E3 2018



وأعلنت الشركة عزمها إحضار لعبة البطاقات The Elder Scrolls Legends من أجهزة PC و iOS و Android لأجهزة Nintendo Switch و Xbox One و PlayStation 4 وستتمكن من نقل تقدمك من أجهزة الإطلاق إلى الأجهزة الجديدة واستكمال اللعب بحرّية تامة.



وتأتي تلك الأنباء بعدما عَلِمنا ان الناشر الأمريكي قام باستبدال فريق Dire Wolf Digital بفريق Sparkypants Studios.



كما كشفت Bethesda النقاب أخيرًا عن إضافة Prey التي شوّقت إليها في وقتٍ سابق. وتحمل الإضافة اسم “Mooncrash” وتأتينا من تطوير استوديو Arkane Studios.



وتدور أحداث الإضافة على قاعدة قمرية سرّية، تتضمن عددًا من الشخصيات القابلة للفتح والمهارات الخاصة و Typhons القاتلة. وستدعم تلك الإضافة نظام Radiant Quest المستوحى من Skyrim حيث يتغير كل شيءٍ عبر قاعدة TranStar السرّية وبالتالي لن تلعب الشيء مرتين ولا يوجد تكرار.



بالإضافة إلى ذلك، ستتلقَ Prey ثلاثة أطوار جديدة فردية، هي: Story Mode لأولئك الذين يرغبون في تجربة قصة Prey وطور Survival Mode والذي يضعك في قالب رعب البقاء الصعب، بما في ذلك مستويات الأكسجين وحالة فقدانك الدماء، وأخيرًا طور New Game+ الغني عن التعريف والذي سيُخوِّلُك من إعادة اللعبة مع الإبقاء على العناصر التي كسبتها خلال المرة الأولى.







وأعلنت الشركة عن توفير لعبة تصويب الأبطال Quake Champions مجانًا من الآن وحتى السابع عشر من يونيو الجاري. كما أصدر الناشر مقطعًا تشويقيًا يمكنك مشاهدته أدناه.



وخلال المؤتمر، أعلنت شركة Bethesda عن لعبة Wolfenstein Youngblood. وكما جاء على لسان الناشر الأمريكي، تقدم هذه اللعبة تجربة لعب تعاونية، تشمل بنات B.J. Blazkowicz وتدور أحداثها في باريس في تاريخٍ بديل لثمانينيات القرن الماضي.



أيضًا، أعلنت الشركة عن Wolfenstein Cyberpilot وهي تجربة واقع افتراضي ستكون قابلةً للعب في E3 2018، وفيها ستكون مهمتك اختراق (تهكير) روبوتات نازيّة. ستتوفر تلك اللعبة في العام القادم بشكلٍ مستقل.



وأكّدت شركة شركة Bethesda ما جاء في التسريبات المبكرة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي ألمحت إلى إطلاق لعبة Fallout Shelter على PS4. لكن ما كان مفاجئًا هو تأكيد قدومها أيضًا إلى الجهاز المنزلي المحمول. وستحتوي اللعبة على نفس محتوى النسخ الأخرى، كما ستتوفر مجانًا أيضًا.





أعلنت Bethesda عن لعبة The Elder Scrolls Blades خلال مؤتمرها، وهي لعبة “تعاقب أدوار من منظور الشخص الأول برسوم الأجهزة المنزلية، تأتي إلى الهواتف الذكيّة”. ولا يبدو أن الناشر الأمريكي سيكتفي بتلك الأجهزة، إذ ألمح إلى قدومها لأجهزة PC ونظارات الواقع الافتراضي في وقتٍ لاحق.





وتتضمن اللعبة سراديب (Dungeons) مولَّدة إجرائيًا (Procedurally Generated) ومزايا تخصيص الشخصية وصناعة العناصر والأسلحة.





وستحتوي اللعبة أيضًا على أطوار مختلفة، منها طور لا نهائي يُدعى Abyss وطور لاعب ضد لاعب يُدعى Arena. أما الطور الرئيسي فهو Town، وفيه تستهدف إتمام المهمات وإعادة بناء المدينة على طريقتك الخاصّة مع قصة كاملة. وستتمكن في هذا الطور كذلك من زيارة مُدن اللاعبين الآخرين واللعب مع الناس عبر أي منصة.







كشفت شركة Bethesda النقاب عن مقطعٍ تشويقيٍ جديدٍ للعبة RAGE 2 والذي يمكنك معاينته أدناه. ليس ذلك فحسب، بل أفصحت أيضًا عن تفاصيل نسخة Collector’s Edition التي تبلغ تكلفتها 119.99 دولار أمريكي.وستشمل تلك النسخة اللعبة الأساسية، وغلافًا معدنيًا و Monster Truck وملصقًا خاصًّا ومحتوى نسخة Deluxe Edition و BFG وأسلحة ودروعا، ومهمة حصرية تُدعى Cult of the Dead بجانب رموز ‘Wasteland Wizard’ Cheat Codes.