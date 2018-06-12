ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

البدري فرغلي: تشكيل هيئة لإدارة أموال أصحاب المعاشات حق مشروع

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:29 ص
البدري فرغلي
البدري فرغلي
توك شو
قال البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن العلاوة المقررة للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها قليلة، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بلدنا أمانة" الذي يقدمه خالد علوان على قناة "ltc"، قائلا:" لا يستطيع أصحاب المعاشات توفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة عقب انخفاض قيمة معاشهم في حدود 1000 جنيه، بعدما كان راتب الموظف أضعاف ذلك الرقم".

وأوضح "فرغلي"، أن عدد أصحاب المعاشات في مصر حوالي 9 ملايين مواطن، ولا نرغب في أن نمثل ضغطا على الدولة، ولكن نتمنى حسن إدارة أموال المعاشات.

وأشار إلى أن تشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال أصحاب المعاشات حق مشروع، والتي تبلغ نحو تريليون جنيه ولو حصلنا على فوائدها فلن نحتاج شيئا آخر.

ترشيحاتنا

تعرف على ترتيب منتخب مصر ضمن المنتخبات الأغلى في مونديال روسيا

طارق مصطفى يصدم جماهير الزمالك بسبب قيمة لاعب الإسماعيلي

عمرو سعد يوضح حقيقة منع فيلم كارما.. فيديو

شاهد.. رسالة عماد متعب لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم

توفيق عكاشة: حياة الدرديري أول حب في حياتي.. وكانت هتموت بسببي.. فيديو

نجم الزمالك: طارق يحيى قال لي أنت بارد

نجم الزمالك: لاعب الأهلي الجديد سيكون إضافة قوية للفريق

محمد الطويلة: لم أوافق على انتقال إبراهيم حسن للزمالك

تعرف على حكم زيارة القبور يوم العيد.. فيديو

ننشر نص تحقيقات نيابة أمن الدولة مع أول داعشي يسلم نفسه للشرطة

طارق مصطفى يقارن بين حميد أحداد ووليد أزارو

الزمالك يحصل على الاستغناء الرسمي لنجم الإسماعيلى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعباءة شيفون.. صور

مئات المصلين يؤدون صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص.. صور

شاهد .. محمد صلاح يتألق في تدريب منتخب مصر تحت الأمطار

تعلمي تنسيق البنطلون الأحمر مع ملابسك الصيفية.. صور

إطلالة جذابة لـ روجينا في عرض فيلم حرب كرموز.. صور

فيديو

عمرو سعد يوضح حقيقة منع فيلم كارما.. فيديو
شاهد.. أحمد موسى يفضح أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية
وصلة التلفزيون الأرضي لمشاهدة المنتخب بكأس العالم لا تتعدى 30 جنيها.. فيديو
أبو عميرة: نتواصل مع الفيفا من شهرين لإذاعة مباريات المنتخب.. فيديو
شاهد.. الحلقة 26 السادسة والعشرون من الوصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تأهل منتخب مصر لدور الـ 16؟

هل تتوقع تأهل منتخب مصر لدور الـ 16؟