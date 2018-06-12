البدري فرغلي: تشكيل هيئة لإدارة أموال أصحاب المعاشات حق مشروع

قال البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن العلاوة المقررة للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها قليلة، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بلدنا أمانة" الذي يقدمه خالد علوان على قناة "ltc"، قائلا:" لا يستطيع أصحاب المعاشات توفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة عقب انخفاض قيمة معاشهم في حدود 1000 جنيه، بعدما كان راتب الموظف أضعاف ذلك الرقم".



وأوضح "فرغلي"، أن عدد أصحاب المعاشات في مصر حوالي 9 ملايين مواطن، ولا نرغب في أن نمثل ضغطا على الدولة، ولكن نتمنى حسن إدارة أموال المعاشات.



وأشار إلى أن تشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال أصحاب المعاشات حق مشروع، والتي تبلغ نحو تريليون جنيه ولو حصلنا على فوائدها فلن نحتاج شيئا آخر.