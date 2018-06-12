الآلاف يؤدون صلاة التراويح في الجامع الأزهر



وبين د.العواري أن ليلة القدر هي ليلة سلام، وفيها يتحقق السلام فلا خوف ولا اضطراب ولا حقد ولا حسد وكراهية.



امتلأت أرجاء الجامع الأزهر، مساء الاثنين، بالآلاف من المصلين الذين حرصوا على أداء صلاتي العشاء والتراويح، وحضور دعاء ختم القرآن الكريم، في ليلة السابع والعشرين من رمضان، وسط أجواء روحية.وألقى الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد أصول الدين بجامعة الأزهر، خاطرة إيمانية قصيرة خلال جلسة الاستراحة ما بين ركعات صلاة التراويح، شدد خلالها على أن ليلة القدر هي ليلة فخر واعتزاز للمسلمين لقدرها وشرفها ومنزلتها العظيمة، وبسبب قدر ومكانة القرآن الكريم الذي نزل فيها.وأضاف أن ليلة القدر هي منحة ربانية وعطاء عظيم من الله لأمة محمد لم يعطه لأحد غيرها، ويجب اغتنامها بالطاعات والعبادات.