اقتراح بإنشاء مجلس أعلى للزراعة كحلقة وصل بين الرئيس والوزارة

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والري، بمجلس النواب، إنه يتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلى للزراعة، على غرار المجلس الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وغيرهم، لافتًا إلى أن المجلس سيكون إضافة حقيقية للقطاع.



وأشار "تمراز" فى تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن المجلس من المفترض أن يكون مكون من 25% من علماء زراعيين لهم خبرات كبيرة فى القطاع، بالإضافة إلى 25% من الفلاحين وكبار المزارعين، و50% من المهندسين.



ولفت إلى أن المجلس ستكون له قرارات فعالة ومنفذة، وسيكون بمثابة حلقة الوصل بين الرئيس السيسي ووزارة الزراعة، كما أنه سيوفر مستلزمات الإنتاج بطريقة تتماشي مع التقدم الحالي، فضلًا عن توعية الفلاح بأصول الرش والمبيدات الزراعية المستخدمة، وتطوير القطاع الذي هلك.