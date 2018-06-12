محافظ مطروح يشهد الاحتفال بليلة القدر .. صور

احتفلت محافظة مطروح, مساء أمس الإثنين بليلة القدر, بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح نائبا عن رئيس الجمهورية بمسجد التنعيم، وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها مديرية أوقاف مطروح بحضور اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والاستاذ السيد الإمام السكرتير العام والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والشيخ محمد إسماعيل وكيل مديرية أوقاف مطروح والشيخ محمد مصطفى مدير عام إدارة مساجد المحافظة والعمدة محمد عيسى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والقيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



تناولت كلمة الاحتفالية للشيخ محمد إسماعيل وكيل مديرية أوقاف مطروح التأكيد على فضل هذه الليلة العظيمة وأنها ليلة مباركة في كل أوقاتها للمتقين والمخلصين, وهي ليلة ميلاد الأمة الإسلامية مع نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد.



وأضاف أن هذه الليلة تؤكد أن حياة وعزة الأمة الإسلامية هي بإحياء المنهج الإسلامي الصحيح وتطبيقه والإخلاص لله مع الدعوة إلى العمل واغتنام الوقت بالعمل النافع للإنسان و اختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية.



وقدم المحافظ التهنئة لجميع أهالي مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة بمناسبة الاحتفال بليلة القدر.