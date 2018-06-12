محافظ الجيزة يكرم حفظة القرآن خلال الاحتفال بليلة القدر.. صور

كرم اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة الفائزين فى المسابقة الرمضانية لحفظة القرآن الكريم التي أقيمت بمحافظة الجيزة، والبالغ عددهم 30 متسابقا وقام المحافظ بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها مديرية الأوقاف بالجيزة للاحتفال بليلة القدر بمسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم.



حضر الاحتفال نائبا عن المحافظ اللواء أسامة شمعة واللواء علاء الهراس واللواء إسماعيل رجب نائب مدير أمن الجيزة واللواء محمد رأفت همام السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد نور عثمان مدير مديرية الأوقاف نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد وعدد من المواطنين من أهالى المنطقة وأهالى المكرمين.



وقال الشيخ محمد نور عثمان مدير مديرية الأوقاف إن المسابقة أجريت بين المتسابقين على ثلاثة مستويات وهى القرآن كاملًا ونصف القرآن وربع القرآن.



بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم وكلمة ألقاها مدير مديرية الأوقاف عن فضل ليلة القدر واختُتم الاحتفال بالتواشيح والابتهالات الدينية.