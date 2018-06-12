محافظ الأقصر يشارك في الاحتفالية الدينية بليلة القدر .. صور

شارك محافظ الأقصر محمد بدر، في الاحتفالية الدينية السنوية بليلة القدر المباركة التي نظمتها مديرية أوقاف الأقصر، بمسجد السيد يوسف بالكرنك، بحضور وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة الشيخ محمد صالح، وعدد من القيادات التنفيذية وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، وعدد من المصلين من أهالي المحافظة.



بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم خطب دينية عن فضل ليلة القدر وعن منزلة الدعاء بالليلة المباركة والدعاء لكافة المسلمين في بقاع الأرض ولمصر بالأمن والأمان، ثم اختتمت بفقرات الأناشيد الدينية والمدائح النبوية والابتهالات الرمضانية.



وعقب الاحتفال التقى محافظ الأقصر بعدد من المواطنين الذين عرضوا عليه عددا من المشاكل وبعض المتطلبات الخاصة بهم، حيث وعدهم بالسعي في تنفيذها، كما وجه "بدر" خالص التهنئة والتبريكات لشعب الأقصر بمناسبة ليلة القدر، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيد تلك الأيام على مصر بالخير واليمن والبركات.