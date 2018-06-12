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محافظات

أسوان تحتفل بليلة القدر .. فيديو وصور

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:36 ص
صدى البلد
شكرى السيد
وسط جمع من المصلين وفى أجواء إيمانية عامرة بالروحانيات الرمضانية، شهد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان فعاليات الاحتفال بليلة القدر والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن وذلك بحضور اللواء هانى محمود السكرتير العام للمحافظة والشيخ يوسف مصطفى مدير إدارة الدعوة بالأوقاف، بجانب لفيف من القيادات الدينية والعسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية.

وقدم اللواء مجدى حجازى التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وللقيادة السياسية والتنفيذية ولكل أهل أسوان بهذه الليلة المباركة وقرب حلول عيد الفطر المبارك ، مؤكدًا على ضرورة استثمار روح الجد والاجتهاد وتكثيف الأعمال الصالحة التى نستحضرها فى هذه الأيام المباركة لتكون دستور عمل وأسلوب حياة ينظم كافة علاقاتنا وتعاملاتنا مع بعضنا البعض على مدار العام بما يعود بالخير والنفع والإيجاب على مجتمعنا الأسوانى، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها كلمة للشيخ يوسف مصطفى أكد خلالها على فضل ليلة القدر ومكانتها العظيمة باعتبارها من أهم المنح والعطايا الإلهية التى أنعم بها المولى عز وجل على رسوله الكريم وأمته الإسلامية حيث تعد خير من ألف شهر.

وأشار إلى بعض الآراء الواردة فى سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم، بالإضافة إلى بيان الحكمة من إخفاء موعدها لتكون حافزًا لمداومة الاجتهاد فى العبادة والسعى للتقرب إلى الله تعالى بالدعاء وبمختلف أنواع الطاعات فى كل الأوقات وخاصة فى هذه الأيام الأخيرة لشهر رمضان من أجل الفوز بثواب ليلة القدر ونيل أجرها العظيم.

واختتمت فعاليات الاحتفال بتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ خالد الدسوقى تناولت بعض الأدعية وقصائد المدح والثناء على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
أسوان تحتفل بليلة القدر .. فيديو وصور
أسوان تحتفل بليلة القدر .. فيديو وصور
أسوان تحتفل بليلة القدر .. فيديو وصور
أسوان تحتفل بليلة القدر .. فيديو وصور

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