أمين الأعلى للآثار: لم أصف معارضي لوجو المتحف الكبير بالمتخلفين

نفى مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار ما نشر علي لسانه في بعض وسائل الإعلام حول معارضي ومنتقدي اللوجو الجديد للمتحف المصري الكبير، والذي لاقى انتقادات كثيرة.



كانت بعض المواقع نشرت علي لسان وزيري قوله إن معارضي الشعار الجديد "متخلفين"، إلا أنه قال لـ صدى البلد إنه لم يصرح إطلاقا بذلك، وأن ما نشر علي لسانه مفبرك.



كان الشعار الجديد للمتحف قد لاقى انتقادات كثيرة، بسبب لونه وعدم ملائمته لتاريخ وشخصية المتحف، وطالب كثيرون بتغييره عبر مسابقة عالمية تطلقها وزارة الآثار.

