ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

حرب كرموز .. أمير كرارة للمرة الأولى لايف مع معجبيه اليوم

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:45 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
نشر الفنان أمير كرارة تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر يعلن بها عن بث مباشر له للرد على أسئلة معجبيه حول مسلسل كلبش وحرب كرموز وذلك اليوم الثلاثاء الساعة 11 مساءا وتعد هذه المرة الأولى لظهور أمير كرارة ببث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وغرد بطل حرب كرموز قائلا "كل سنة وأنتوا طيبين ،هكون معاكم لايڤ لأول مرة وحصريا على تويتر يوم الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - الساعة ١١ بتوقيت القاهرة، هستنى أسئلتكم عن كلبش و حرب كرموز عبر هشتاج #Ask_karara

والجدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة يشارك بالسباق الرمضانى بمسلسل كلبش2 بعد أن حقق كلبش1 نجاحا ساحقا، كما شارك مؤخرا بفيلم حرب كرموز.

ترشيحاتنا

إطلالة جذابة لـ روجينا في عرض فيلم حرب كرموز.. صور

شاهد.. السيسي يودع رئيس الوزراء الإثيوبي في مطار القاهرة

الهراس: إزالة مخالفات نادي الزمالك لعدم التزامه بالشروط.. فيديو

نجم الزمالك: توقيت رحيل البدري عن الأهلي غير مناسب

طارق مصطفى يقارن بين حميد أحداد ووليد أزارو

أحمد موسى: مصر دفعت ملايين لنقل مباريات كأس العالم.. فيديو

شاهد.. رسالة عماد متعب لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم

قتل شاب خلال جلسة عرفية بالشرقية

أول تعليق من الإمارات على رفع قطر قضية ضدها أمام العدل الدولية

قرار جمهوري يسمح لوزير البترول بالتنقيب فى منطقة رأس فنار

الأهلي يتوصل لإتفاق نهائي مع الفرنسي كارتيرون لتدريب فريق الكرة

صحيفة إسبانية تكشف عن بديل زيدان لتدريب ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعباءة شيفون.. صور

مئات المصلين يؤدون صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص.. صور

شاهد .. محمد صلاح يتألق في تدريب منتخب مصر تحت الأمطار

تعلمي تنسيق البنطلون الأحمر مع ملابسك الصيفية.. صور

إطلالة جذابة لـ روجينا في عرض فيلم حرب كرموز.. صور

فيديو

عمرو سعد يوضح حقيقة منع فيلم كارما.. فيديو
شاهد.. أحمد موسى يفضح أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية
وصلة التلفزيون الأرضي لمشاهدة المنتخب بكأس العالم لا تتعدى 30 جنيها.. فيديو
أبو عميرة: نتواصل مع الفيفا من شهرين لإذاعة مباريات المنتخب.. فيديو
شاهد.. الحلقة 26 السادسة والعشرون من الوصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تأهل منتخب مصر لدور الـ 16؟

هل تتوقع تأهل منتخب مصر لدور الـ 16؟