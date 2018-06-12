حرب كرموز .. أمير كرارة للمرة الأولى لايف مع معجبيه اليوم

كل سنة وأنتوا طيبين 😍

هكون معاكم لايڤ لأول مرة وحصريا على تويتر يوم الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - الساعة ١١ بتوقيت القاهرة؛ هستنى أسئلتكم عن #كلبش و#حرب_كرموز على هاشتاج

#AskKarara — Amir Karara (@AmirKarara) June 11, 2018

نشر الفنان أمير كرارة تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر يعلن بها عن بث مباشر له للرد على أسئلة معجبيه حول مسلسل كلبش وحرب كرموز وذلك اليوم الثلاثاء الساعة 11 مساءا وتعد هذه المرة الأولى لظهور أمير كرارة ببث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.وغرد بطل حرب كرموز قائلا "كل سنة وأنتوا طيبين ،هكون معاكم لايڤ لأول مرة وحصريا على تويتر يوم الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - الساعة ١١ بتوقيت القاهرة، هستنى أسئلتكم عن كلبش و حرب كرموز عبر هشتاج #Ask_kararaوالجدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة يشارك بالسباق الرمضانى بمسلسل كلبش2 بعد أن حقق كلبش1 نجاحا ساحقا، كما شارك مؤخرا بفيلم حرب كرموز.