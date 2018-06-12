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رياضة

شاهد.. رسالة عماد متعب لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:48 ص
صدى البلد
القسم الميداني
نشر اللاعب عماد متعب، عبر حسابه على موقع تويتر تغريدة يشجع فيها المنتخب المصرى ووصف الصعود لكأس العالم بروسيا بالحلم الذي انتظره الشعب المصرى من سنين وتم تحقيقه على يد هذا الجيل.

كتب متعب: "كل الدعم لمنتخب مصر في كأس العالم حلم طال انتظاره وتم تحقيقه من جيل محترم"، وأرفق التغريدة بصورة للمنتخب المصري أثناء ذهابهم لروسيا".

ويلتقي المنتخب المصري نظيره منتخب أوروجواي يوم الجمعة المقبل في أولى مبارياته في مونديال 2018.
شاهد.. رسالة عماد متعب لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم

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