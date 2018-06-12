ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يهاجم منتقدي القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:41 ص
صدى البلد
شريف سيد
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخبراء والمسئولين الذين أكدوا أن القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خاسرة ولم تؤد إلى أي شيء.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يقول الحاقدون والخاسرون، إن الإجتماع مع كوريا الشمالية يعد خسارة كبيرة للولايات المتحدة، لقد توقفت جميع أبحاث كوريا الشمالية وجميع عمليات إطلاق القذائف، ولم يكن لدى هؤلاء الخبراء الذين اتصلوا بي من البداية أي شيء آخر يمكنهم قوله، سوف نكون بخير".

يذكر أن عددا من الخبراء والباحثين أكدوا أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خسارة كبيرة للولايات المتحدة حيث لم يتنازل كيم عن صواريخه الباليستية.

ترشيحاتنا

نجم الزمالك: توقيت رحيل البدري عن الأهلي غير مناسب

عمرو دياب يظهر مع دينا الشربيني في حفل سحور مسلسل مليكة

شاهد.. فيديو جديد يثير الجدل عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربينى

قرار جمهوري يسمح لوزير البترول بالتنقيب فى منطقة رأس فنار

أحمد موسى يكشف موعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.. فيديو

مفاجأة .. مقتل حسن الوحش .. مشهد مقتبس من مسلسل أمريكي

لاعب الزمالك: محمود الخطيب رفع سعري إلى الضعف

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعباءة شيفون.. صور

تعرف على فتى بوتين المدلل مرافق محمد صلاح في الشيشان

عمرو سعد يوضح حقيقة منع فيلم كارما.. فيديو

قرار وزاري باعتبار إجازة عيد الفطر من 16 إلى 18 يونيو الجاري

مفاجأة.. العرض الخاص لفيلم كارما فى موعده غدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعباءة شيفون.. صور

مئات المصلين يؤدون صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص.. صور

شاهد .. محمد صلاح يتألق في تدريب منتخب مصر تحت الأمطار

تعلمي تنسيق البنطلون الأحمر مع ملابسك الصيفية.. صور

إطلالة جذابة لـ روجينا في عرض فيلم حرب كرموز.. صور

فيديو

عمرو سعد يوضح حقيقة منع فيلم كارما.. فيديو
شاهد.. أحمد موسى يفضح أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية
وصلة التلفزيون الأرضي لمشاهدة المنتخب بكأس العالم لا تتعدى 30 جنيها.. فيديو
أبو عميرة: نتواصل مع الفيفا من شهرين لإذاعة مباريات المنتخب.. فيديو
شاهد.. الحلقة 26 السادسة والعشرون من الوصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تأهل منتخب مصر لدور الـ 16؟

هل تتوقع تأهل منتخب مصر لدور الـ 16؟