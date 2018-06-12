ترامب يهاجم منتقدي القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخبراء والمسئولين الذين أكدوا أن القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خاسرة ولم تؤد إلى أي شيء.



وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يقول الحاقدون والخاسرون، إن الإجتماع مع كوريا الشمالية يعد خسارة كبيرة للولايات المتحدة، لقد توقفت جميع أبحاث كوريا الشمالية وجميع عمليات إطلاق القذائف، ولم يكن لدى هؤلاء الخبراء الذين اتصلوا بي من البداية أي شيء آخر يمكنهم قوله، سوف نكون بخير".



يذكر أن عددا من الخبراء والباحثين أكدوا أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خسارة كبيرة للولايات المتحدة حيث لم يتنازل كيم عن صواريخه الباليستية.