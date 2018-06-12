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فن

استقالة جماعية لأعضاء لجنة السينما احتجاجا على منع عرض كارما

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:06 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تقدم أعضاء لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة باستقالة جماعية إلى إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وذلك إحتجاجا على قرار منع عرض فيلم "كارما" رغم منحه ترخيصا بالعرض منذ ما يقرب من شهرين.

وأكد أعضاء اللجنة مجتمعين أنهم تقدموا باستقالة جماعية ووضعوها تحت تصرف وزيرة الثقافة بناء على قرار منع فيلم "كارما"، واصفين ما حدث بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير بالإضافة إلى الإضرار بصناعة السينما.

يذكر أن من أبرز الموقعين على الاستقالة مجدى أحمد على وداوود عبد السيد ومحمد العدل وعمر عبد العزيز وشريف مندور وشريف البندارى وطارق الشناوى.
استقالة جماعية لأعضاء لجنة السينما احتجاجا على منع عرض كارما

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