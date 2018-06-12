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برلمان

حسام الخولي: لم أكن بحاجة للمناصب عند الانضمام لمستقبل وطن

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 06:09 ص
حسام الخولي_ أمين
حسام الخولي_ أمين عام حزب مستقبل وطن
عبدالله خالد
قال المهندس حسام الخولي أمين عام حزب مستقبل وطن، إن اندماج حزب مستقبل وطن مع حملة من أجل مصر لم يحدث مشاكل داخل الحزب، لكن كان هناك بعض التخوفات من بعض الشباب من أن يتم اقصائهم، لأنهم من انشأوا الحزب وكبروه وهو حقهم.

وأضاف "الخولي" خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الشباب اقتنع أن الشخصيات السياسية التي انضمت للحزب جاءت لاضافة الخبرات وليس لاخذ المناصب والسيطرة على الحزب، مشيرا الي ان جميع القيادات التي انضمت للحزب كانت في مناصب قوية ولم تكن بحاجة الي شغل مناصب، لافتًا الي انه كان نائب رئيس حزب الوفد، والنائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الطرق الصوفية والدكتور محمد منظور رئيس حملة من اجل مصر، مؤكدا "اننا لم نكن بحاجة الي المناصب عند انضمامنا للحزب".

واكد أمين عام حزب مستقبل وطن، ان الهدف من انضمامه للحزب بعد استقالته من حزب الوفد هو اعطاء خبرته للشباب وتنمية الشباب، مضيفا ان التخوفات لدى الشباب هدأت بمجرد ان استوعبوا الامر، وعلموا ان الهدف هو ان يصبح الحزب الأول.

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