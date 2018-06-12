ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حماية المنافسة: خاطبنا فيفا رسميا بإذاعة مباريات كأس العالم.. فيديو

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 06:03 ص
صدى البلد
دافع أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة، عن قرارهم بشأن إذاعة 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون الأرضي، مؤكدًا أن قرار جهاز حماية المنافسة والهيئة الوطنية للإعلام قانوني بنسبة 100%.

وقال رئيس جهاز حماية المنافسة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ساعة من مصر، على شاشة الغد، تقديم محمد المغربي، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم يرد على خطاب الهيئة الوطنية للإعلام بشأن إذاعة 22 مباراة بالمونديال على التليفزيون الأرضي، لافتًا إلى أن أنهم يتسلحون في موقفهم الحالي بقوانين ولوائح الفيفا التي تمنح الاحتكار.

وأضاف نبيل، أن الفيفا تضر بحرية المنافسة بالسوق المشتركة بالكوميسا، مشيرًا إلى أن حقوق بث كاس العالم لم يتم بيعها فى إطار مزايدة.

وأوضح ان التليفزيون المصري بعث بعرض مالي إلى الفيفا للحصول على حق بث المباريات.

ترشيحاتنا

شاهد.. الصناعة تعرض فيلما تسجيليا عن مدينة الروبيكي العالمية

لتكافؤ فرص المنافسة.. رانيا المشاط تطالب ألمانيا بمساواة مصر بغيرها فى ضرائب السياح.. نائب: لا يهم السائح بقدر جاذبية المزارات.. وبرلماني يطالب السيسي بتولى ملف القطاع السياحي

شاهد.. سلاسل بشرية تطوق الكعبة في ليلة القدر

استقالة جماعية لأعضاء لجنة السينما احتجاجا على منع عرض كارما

شاهد.. المصريون في روسيا يؤازرون منتخب مصر

أول تعليق من الإمارات على رفع قطر قضية ضدها أمام العدل الدولية

ترامب لـ جونج أون: سنعمل سويا على نزع السلاح النووي

شاهد.. أول رد فعل من خالد يوسف بعد السماح بعرض كارما

نويل لو جريه: استبعاد بنزيمة من المنتخب لا ينتقص من إمكاناته الفنية

البحث عن المتورطين في قتل وتعذيب طبيب بحلوان

اعتقال ضابط بعد 35 عاما من الهروب

مدحت العدل يزف بشري لأبطال فيلم كارما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا اللوزى تثير الجدل بـ الروب فى جمعتنا الليلة.. صور

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعباءة شيفون.. صور

مئات المصلين يؤدون صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص.. صور

شاهد .. محمد صلاح يتألق في تدريب منتخب مصر تحت الأمطار

تعلمي تنسيق البنطلون الأحمر مع ملابسك الصيفية.. صور

فيديو

قناة جروزني تتابع استعدادات منتخب مصر لـ كأس العالم.. فيديو
حضري موزة مع أرز بخارى كالمحترفين
وكالة الأنباء الروسية تبرز وصول منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم
قلب يعشق وطن .. تقرير قناة أبو ظبي سيمفونية فى حب مصر .. فيديو
مصافحة تاريخية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تأهل منتخب مصر لدور الـ 16؟

هل تتوقع تأهل منتخب مصر لدور الـ 16؟