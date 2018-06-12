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فن

ارتباط رسمى بين اريانا جراندي و بيتي ديفيدسون

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 06:02 ص
اريانا جراندي
اريانا جراندي
شروق إبراهيم

كشف موقع ET الاجنبي عن ان المغنية الامريكية اريانا جراندي ارتبطت رسميًا بالممثل الامريكي بيتي ديفيدسون بعد مرور اقل من شهر على بدء علاقتهما العاطفية.

وقال الموقع الامريكي إن اريانا التقت بوالدة " بيتي" منذ فترة قليلة في أحد الاحتفالات الفنية في ولاية نيويورك الامريكية، مشيرا الى ان العلاقة اتخذت طابع الجدية منذ بدايتها.

الجدير بالذكر أن اريانا كانت مرتبطة بمغني الراب الامريكي ماك مايلر اما بيتي كان على علاقة بالممثلة الأمريكية كيزي ديفيد.

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