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رياضة

المفتي من الأهلي: الأمم تبني من خلال القيم والمبادئ

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 06:03 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، إن الأمم تبني من خلال القيم والمبادئ والتمسك بها، واستفاض في التأكيد علي هذا المعني إسلاميا، كما أكد على أهمية وضرورة إخراج زكاة الفطر، وتطرق إلى العديد من القضايا.

وأضاف المفتي، خلال الندوة الدينية في نادي الأهلي، أنه لا يجوز أن نحكم عقولنا في الدنيا بما سيدور في الأخرة، والتي سيكون بها قوانين مختلفة، وأن هناك أمثلة للتقريب.

وعب انتهاء الندوة أهدى العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي درع النادي للدكتور شوقي علام، نيابة عن مجلس الإدارة، بعد انتهاء ندوته التي عقدت مساء اليوم، الإثنين، بفرع النادي بمدينة نصر، تقديرًا لزيارته وتلبية الدعوة للتواجد والحديث مع أعضاء النادي الأهلي والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وشهدت الندوة إقبالًا كبيرًا من الأعضاء والذين حرصوا على الاستماع إلى فضيلة المفتي وتوجيه الأسئلة الخاصة والاستفسارات في جميع الأمور سواء فيما يتعلق بالعبادات أو المواريث.

حضر الندوة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، ومهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، ومحمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وحسن مسعود، مدير مقر مدينة نصر، وشريف فؤاد، المتحدث باسم مجلس الإدارة.

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