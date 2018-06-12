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محافظات

ضبط سيارة ملاكى مسروقة بالأقصر.. صور

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 06:13 ص
صدى البلد
شمس يونس
تمكنت إدارة مرور الأقصر فى ضبط سيارة ملاكى مسروقة من محافظة القاهرة منذ عام 2017 .

تلقى اللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا بالواقعة من العميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر يفيد أثناء تواجد الرائد بهاء أبو عايد قائد الحملات المرورية بالطريق الصحراوى الشرقى عند مدخل مدينة طيبة اشتبه فى سيارة ملاكى ماركة هيونداى ألنترا موديل 2012 فيرانى اللون تحمل لوحات (28804 ملاكى سوهاج ) قيادة المدعو م.ن.ع 36 سنة ويعمل ساق ومقيم بمحافظة اسوان.

وبالكشف عليها عن طريق الحاسب الالى لادارة المرور تبين تزوير بيانات السيارة على خلاف ماهو مدون برخصة التسيير وباستطمال الفحص الفنى للسيارة تبين ايضا ان لوحاتها مزورة وان السيارة مبلغ بسرقتها من حى البساتين بمحافظة القاهرة وأصل لوحاتها (ص س ص 467 )فى القضية رقم12095 جنح قسم البساتين بتاريخ 11/5/2017 عن بلاغ المواطن محمد محمود محمد محمود .

وضبط السيارة والتحفظ عليها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1113 ادارى مركز شرطة طيبة.

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