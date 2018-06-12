شاهد.. المصريون في روسيا يؤازرون منتخب مصر

حرص عدد كبير من المشجعين المصريين بروسيا على تشجيع و دعم المنتخب المصري خلال تواجده بمران اليوم في استاد أحمد أرينا المخصص لتدريبات المنتخب المصري .



ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر " موقع فيديو لمجموعه من المشجعين بروسيا.



ومن المقرر أن يكون التدريب غدا مفتوحا لوسائل الإعلام خلال الدقائق الـ15 الأولى ، كما يقام على هامش التدريب لقاء صحفي مع إدارة الفريق ، حيث يجيب المهندس إيهاب لهيطة مدير الفريق على تساؤلات الإعلاميين.