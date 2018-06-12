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محافظات

محافظ أسوان يفتتح معرض أهلًا بالعيد.. فيديو وصور

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 06:49 ص
صدى البلد
شكرى السيد
افتتح اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان معرض " أهلًا بالعيد " للسلع الإستهلاكية المختلفة من مخبوزات ومصنعات وحلويات العيد ، وأيضًا الأسماك الطازجة والمملحة ، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والدقيق والمسلى والزيوت وغيرها من مستلزمات العيد بأسعار تتراوح تخفيضاتها بين 25 % إلى 30 %.

وأكد حجازى أن إفتتاح هذا المعرض يأتى ضمن 5 معارض تم إفتتاحها اليوم على التوازى وفى نفس الوقت موزعة على جميع مراكز المحافظة وذلك بمبادرة رائدة من محافظة أسوان لتلبى إحتياجات القاعدة العريضة من أهالى المحافظة فى عيد الفطر المبارك من السلع الغذائية والإستهلاكية والإستراتيجية .

وخلال تفقده لأجنحة وأقسام المعرض شدد حجازى على المسئولين بضرورة تزويد هذا المعرض وباقى معارض أهلًا بالعيد فى مراكز ومدن المحافظة بكميات كبيرة من منتجات الأسماك والبسكويت والكحك وغيرها من اللحوم والزيوت والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المحافظة لشراء إحتياجاتهم من تلك السلع الأساسية قبل حلول عيد الفطر المبارك .

من جانبه أوضح حسام العربى أن معارض " أهلًا بالعيد " التي تم إفتتاحها بمراكز أسوان الخمسة تشارك فيها شركات القطاع الخاص ، بالإضافة إلى شركة المصرية لتجارة الجملة وتشمل كافة السلع التموينية والإستهلاكية وخاصة الأسماك والتى تبدأ بسعر 8،5 للكيلو فى حين تتراوح أسعار البسكويت والكحك والبيتى فور بين 40 إلى 50 جنيه للكيلو.

كما أنها تضم أقسام لبيع اللحوم السودانية بسعر 85 جنيهًا للكليو ، بجانب أقسام أخرى لبيع الدواجن المحلى والمستورد، وبيع الدقيق والمسلى والزيوت ومنتجات الألبان والتى تهدف لسد حاجة المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبالجودة المطلوبة .

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