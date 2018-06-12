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أخبار العالم

المقاومة الإيرانية تكشف كيفية الإطاحة بنظام خامنئي

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 06:16 ص
مجلس المقاومة الإيرانية
مجلس المقاومة الإيرانية بباريس
حسام رضوان
قال الدكتور سنابرق زاهدي، رئيس لجنة القضاء بالمجلس، إن المجتمع الدولي أجمع على ضرورة إخرج قوات النظام الإيراني من سوريا، لأنه يعلم أن النظام الإيراني ارسل قواته إلى هناك من أجل تطبيق استراتيجية محددة، وهي نقل المعركة إلى خارج حدود إيران.

وأضاف زاهدي قبيل بدء فعاليات مؤتمر المعارضة الإيرانية العروفة باسم "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في باريس، أن نظام الملالي منبوذ شعبيًا داخل إيران، ويعلم أن الشعب الإيراني يريد التخلص من هذا النظام القمعي الإرهابي، وبذل النظام الجهود لإخراج هذه المعركة خارج البلاد، لسوريا والعراق واليمن وغيرها.

وأشار إلى أن الشعارات التي رفعها أبناء الشعب الإيراني في أكثر من 140 مدينة و31 محافظة إيرانية كانت "الموت لخامنئي" و"الموت لروحاني" و"الموت لحزب الله" و"غادروا سوريا وفكروا فينا" و"لا غزة ولا لبنان روحي من أجل إيران".

وأكد أن هذه هي المعركة الكبرى بين الشعب الإيراني والمقاومة من جهة وبين نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين من جهة أخرى .

وأوضح أن المقاومة الإيرانية تعمل منذ عدة سنوات لبناء مجالس للمقاومة ومعاقل للانتفاضة داخل المدن والمناطق الإيرانية وهذه المجالس والمعاقل هي التي تقف خلف الانتفاضات والاضرابات والاحتجاجات الآن.

وتابع أن الاستراتيجية التي اعتمدها خامنئي ونظامه تتطلب مزيدًا من التركيز على سوريا، والنظام يحتاج ذلك، لكنه يرى أن الرياح تجري بما لا تشتهى سفنه، لأن وجود هذه الانتفاضات وتناميها هو أفضل وسيلة لجعل النظام يتردد في مواصلة تدخلاته الواسعة في سوريا والبلدان الأخرى.

كما لفت إلى أن العلاقات بين روسيا وإيران بدات تدخل في نفق مظلم، حيث بدا الشرخ يتسع بين المصالح الروسية واستراتيجية النظام، وهنا ياتي دور روسيا في هذه المعادلة.

ويرى زاهدي أن خامنئي يقف بين نارين، التطورات داخل إيران وضغوط روسيا اللتان تمليان عليه الخروج من سوريامن جهة، ومن جهة أخرى، يعتبر الانسحاب من سوريا بالنسبة له له نوعا من الانتحار، وقال خامنئي في وقت سابق "لن نلجأ إلى الانتحار خوفا من الموت"، لکن ضغوط الشعب الإیرانی ومجالس المقاومة ومعاقل الانتفاضة تدفعه إلي أحد الخیارین إم الانتحار او الموت، هذا الواقع یجعل نظام ولایة الفقیه فی حالة تخبّط وهذیان.

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